Франция заинтересована в расширении сотрудничества с Нижегородской областью

Нижний Новгород, , 19:07 — REGNUM Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования, науки и туризма. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн, возглавившая французскую делегацию, которая находится с визитом в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Я счастлива возможности посетить ваш прекрасный регион. Цель моего визита — конечно, укрепить отношения в области экономики, культуры, науки и других областях. Есть французские предприятия, которые заинтересованы в развитии, — это Леруа Мерлен, Сен-Гобен и другие», — отметила посол.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что потенциал сотрудничества сторон очень высок, есть перспективы роста товарооборота, рост объема экспорта позволит нижегородским предприятиям получить дополнительные доходы, а расширение сотрудничества с Францией в сфере культуры откроет новые перспективы развития образовательных программ для нижегородских школьников и студентов.

«По итогам 11 месяцев 2018 года объем двусторонних торговых операций вырос на 20%, достигнув порядка $225 млн», — уточнил Никитин и добавил, что показатель превысил весь объем товарооборота за прошлый год. Локомотивом роста стал нижегородский экспорт во Францию изделий из черных металлов, который вырос в 2,5 раза. Также почти на 45% увеличились поставки стекла и изделий из него.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году Нижегородскую область посетят еще несколько делегаций стран Европы.

Так. с 6 по 8 февраля 2019 года состоится визит в Нижегородскую область бизнес-миссии финских деловых кругов. В рамках визита планируется посещение нижегородских предприятий, проведение биржи контактов с участием нижегородских и финских компаний.

С 26 по 29 марта 2019 года в Нижегородской области будет находиться делегация Федеративной земли Саксонии (Германия), в которую войдут представители 17 компаний. В рамках визита состоится технологический форум «Ресурсоэффективные и инновационные технологии для модернизации и повышения эффективности в машиностроении».

В мае 2019 года Нижегородскую область планирует посетить вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус. Целью поездки станет знакомство с торгово-экономическим и гуманитарным потенциалом региона, проведение переговоров с руководством области о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества.