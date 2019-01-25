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Европейские СМИ комментируют итоги встречи по украинскому газовому транзиту

Экономика

Компромисс между Россией и Украиной возможен при соблюдении последней собственного законодательства

Берлин, 25 января 2019, 19:06 — REGNUM  Европейские СМИ продолжают активно обсуждать итоги трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через газо-транспортную систему Украины после 2019 года. Во встрече, прошедшей 21 января 2019 года, участвовали представители Еврокомиссии, России и Украины.

Свой анализ предоставил и обозреватель немецкой Handelsblatt — Andre Ballin. По мнению издательства, России и Газпрому невыгоден долгосрочный договор о транзите через ГТС Украины — после того, как будут завершены сухопутные продолжения «Северного потока-2» и второй нитки «Турецкого потока», необходимость в таком транзите России станет не нужной. «10-летний контракт на транзит «голубого топлива», предложенный еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, «Газпрому» точно не нужен — особенно через такую сегодня недружественную страну как Украина.»

Handelsblatt — не единственное европейское издание, которое при анализе происходящих на Украине событий отказывается вспоминать о законодательстве этого государства. Еще в 2014 году Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому Украина полностью имплементировала все положения Третьего энергопакета ЕС. Третий энергопакет описывает порядок решения вопросов, связанных с транзитом самым скрупулезным образом — это должно происходить в соответствии с процедурой Open Season, проходящей в три этапа. При этом компанию-поставщика газа касается только завершающий этап, когда компания-оператор транзитирующей ГТС должна объявить условия аукциона на бронирование транзитных мощностей. Компания-поставщик имеет право участвовать в таком аукционе или, если его условия кажутся экономически не привлекательными, не участвовать. В случае участия в аукционе и его выигрыша компания-поставщик подписывает соответствующий контракт, одним из условий которого является переход ответственности за поставку газа конечным потребителям происходит в момент перехода газа из ГТС поставщика в ГТС транзитера. В случае России и Украины пунктом перехода становится восточная граница Украины.

В том случае, если Евросоюз, ранее неоднократно навязывавший условия Третьего энергопакета Газпрому, будет вести себя точно так же и с украинскими компаниями, достижение компромисса между Украиной и Россией будет совершенно реальным. В том случае, если Евросоюз намерен использовать политику двойных стандартов, компромисс окажется недостижимым. Остается только удивляться тому, что европейские СМИ не желают это понимать.

regnum author Борис Марцинкевич
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