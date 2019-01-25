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Минсельхоз прокомментировал рост цен на куриное мясо

Экономика

Цены на мясо птицы в России за год выросли более чем на 20%

Москва, 25 января 2019, 19:01 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства России ожидает снижения цен на мясо птицы в 2019 году, заявили 25 января в пресс-службе ведомства.

Снижение цен произойдет после того, как начнут возобновлять работу предприятия, которые были затронутые птичьим гриппом, пояснили в Минсельхозе.

Отмечается, что рост цен, зафиксированный в первой половине января, был связан с тем, что в аналогичный период предыдущего года цены на мясо птицы находились на минимальном уровне.

При этом в Минсельхозе указали, что цена на живую птицу уже начала корректироваться и с начала текущего года понизилась на 4,2%, мясо птицы за этот же период подешевело на 0,2%.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что розничные цены на мясо кур в России за 2018 год выросли на 22,4%, оптовые цены — на 21,8%.

По состоянию на 17 января средняя стоимость одной тонны мяса курицы составляла 117,2 тысячи рублей, тогда как годом ранее она находилась на уровне79 тысяч рублей. Средняя розничная цена на курятину в середине января составляла 152,7 рубля за килограмм.

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