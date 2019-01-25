Санкт-Петербург увеличит собственный городской ледокольный флот

Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM 24 января городской комитет Санкт-Петербурга по природопользованию сообщил, что им закончена подготовка к проведению тендера на строительство второго городского ледокола, начало тендера намечено на второй квартал 2019 года.

Согласно проекту, разработанному Центральным конструкторским бюро «Нептун», для работы в акваториях городских рек Санкт-Петербурга должно быть построено судно длиной 42,5 метра, шириной 11,8 метра при осадке 3,8 метра. Подрядчику, которым станет победитель конкурсной процедуры, предстоит построить ледокол до конца 2021 года, сметная стоимость проекта составляет 1,125 млрд рублей.

В настоящее время борьбу со льдом на городских реках Северной столицы ведет единственный ледокол-буксир — «Невская застава», построенный в 2010 году.