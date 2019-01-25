Правительство Литвы сообщило о своем очередном «выходе из БРЭЛЛ»

Вильнюс, , 18:51 — REGNUM 24 января правительство Литвы сообщило, что Еврокомиссия предоставила для стран Прибалтики финансирование на синхронизацию их энергосистем с сетями «континентальной Европы». Общая сумма финансирования — 323 миллиона евро, из которых Литве предназначены 125 миллионов.

На данном этапе стоимость проекта синхронизации энергосистем стран Прибалтики «с Европой» составляет 432,5 млн евро, из бюджета Евросоюза будет выделено 75% стоимости. Кавычки у слов «континентальная Европа» поставлены не случайно — на январь 2019 года в Европе работают шесть энергетических систем, Прибалтика территориально расположена на стыке северо-европейской NORDELL, в которую входят энергосистемы скандинавских стран, и центрально-европейской UCTE. Энергетические системы Литвы, Латвии и Эстонии виртуально объединены в еще одну систему, получившую наименование BALTSO. Что и с чем именно будет синхронизировано, в сообщении правительства Литвы не детализовано — проект синхронизации остается загадкой, несмотря на множество слов, которые безостановочно повторяют политики прибалтийских стран.

Вторым важным этапом синхронизации в Прибалтике называют прокладку морского кабеля между Литвой и Польшей, то есть еще одного соединения BALTSO и UCTE. Будет ли это соединение реализовано при помощи вставки постоянного тока или же будет проведена синхронизация BALTSO и UCTE — неизвестно. Отметим, что морской кабель должен соединить Литву с парком ветровых электростанций на территории Польши, который в настоящее время существует только на бумаге — проект не прошел даже прединвестиционную стадию. При имеющемся объеме информации невозможно сказать — идет речь о состоявшемся решении Еврокомиссии или перед нами всего лишь очередной раунд информационной войны как ответ на появление в порту Калининградской области передвижной регазификационной установки «Маршал Василевский».