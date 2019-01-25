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Фондовый рынок США растет вопреки прогнозу МВФ и проблемам с Китаем

Экономика

Рост определяют позитивные отчеты о прибыли крупных компаний США

Фондовый рынок США растет вопреки прогнозу МВФ и проблемам с Китаем
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Нью-Йорк, США, 25 января 2019, 19:28 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США снова растут, несмотря на пессимистичные прогнозы и проблемы международной торговли, 25 января передает агентство Reuters.

Через час после начала торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 187,57 пункта (0,76%), до 24 740,81 пункта, индекс S&P 500 вырос на 17,50 пункта (0,66%), до 2659,83 пункта, индекс Nasdaq вырос на 51,15 пункта (0,72%), до 7124,61 пункта.

Рынок растет вопреки пессимистичным прогнозам МВФ в отношении перспектив мировой экономики и заявлениям чиновников о проблемах торговых переговоров с Китаем — их перевешивают позитивные отчеты о прибыли крупных компаний США.

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