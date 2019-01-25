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В Италии опасаются, что французские владельцы Parmalat «расчленят» компанию

Экономика

Lactalis намерена провести реорганизацию системы управления

Рим, 25 января 2019, 18:44 — REGNUM  Итальянские эксперты опасаются, что у крупнейшей национальной молочной компании Parmalat вследствие решений ее французских собственников могут возникнуть серьезные проблемы, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 25 января.

Секретарь национального отраслевого объединения Мауро Макьези сообщил, что владелец Parmalat, компания Lactalis, намерена провести реорганизацию системы управления, «расчленив» компанию, вследствие чего в ней больше не будет итальянских руководителей.

Такое решение может грозить как увольнениями рядовых сотрудников, так и снижением качества продукции, потому что новые руководители не обязательно будут относиться к местной продукции с той же «заботой», отметил Макьези. С учетом масштабов Parmalat кризис грозит всей итальянской молочной отрасли, считает он.

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Экономика Италии
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