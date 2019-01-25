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Брюссель даёт Латвии денег на модернизацию Инчукалнского газохранилища

Экономика

Газохранилище несет убытки

Рига, 25 января 2019, 18:20 — REGNUM  На проект модернизации Инчукалнского подземного газохранилища (ПГХ) — единственного в Прибалтике — для оператора газораспределительной системы АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Европейская комиссия выделит финансирование в размере 44 млн евро. Об этом сообщает новостное латвийское агентство LETA со ссылкой на слова председателя правления Сonexus Зане Котане.

Всего в качестве инвестиции для модернизации, которая должна завершиться в 2025 году, необходимо 88 млн евро. Помимо европейских денег оставшуюся часть средств планируется привлечь в инвестиционных банках.

Цель проводимой модернизации — расширение работы Инчукалнского ПГХ, чтобы оно могло сохранять свою функциональность после увеличения давления в Балтийской газораспределительной сети и мощность перекачки газа меньше зависела бы от объема его резервов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году газохранилище понесло убытки в 6 млн евро, несмотря на всю свою уникальность положения на европейском рынке газа. В условиях либерализованного рынка, для полноценной работы газохранилища требуется дополнительные инвестиции.

В октябре 2018 года комиссия по регулированию общественных услуг Латвии сертифицировала Conexus в качестве оператора передачи природного газа и хранения газа в Инчукалнском подземном газохранилище.

Читайте ранее в этом сюжете: Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки

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Экономика Латвии
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