Луценко: «Прокуратура готовит новые обвинения по делу Януковича»

Киев, , 18:01 — REGNUM «Судебный процесс над четвертым президентом Украины Виктором Януковичем не завершен. Прокуратура готовится предъявить дополнительные обвинения экс-президенту за якобы преступления против украинцев на майдане, а также за потерю Крыма и части Донбасса». Об этом 25 января заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Она сообщила, что прокуратура завершила досудебное следствие по преступлениям, которые происходили на майдане.

«Уже завершено досудебное следствие по жертвам на майдане. Януковичу будут предъявлены дополнительные обвинения… По событиям на майдане около 1500 пострадавших. Один тот факт, что украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, будет дополнительным аргументом, чтобы объяснить суду, как действовал Янукович на майдане — давал ли он указания, как действовали его соратники, которые были с ним при власти. Решение суда в деле о госизмене Януковича ляжет дополнительным доказательством в других делах — и по аннексии Крыма, и по оккупации Донбасса (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)», — сказала Луценко.

При этом она сообщила, что прокуратура оспорит решение суда в деле о госизмене Януковича.

«Прокуратура уже заявила о том, что она будет оспаривать решение. Есть несогласие с тем, что отдельные статьи обвинения, которые предлагала прокуратура, судом признаны недоказанными. Это не завершение этого процесса, еще будет апелляция», — добавила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января коллегия судей Оболонского районного суда Киева признала четвертого президента Украины Януковича виновным в совершении государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны, заочно приговорив его к 13 годам лишения свободы.

В свою очередь адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что украинские власти «завершили конечную стадию государственного переворота — незаконное осуждение своего оппонента». Адвокат назвал решение суда «политическим». Он также пообещал оспорить решение суда в международных инстанциях.

«Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционными жалобами в рамках приговора, который озвучен не в пользу нашего клиента. Мы надеемся, что сможем восстановить истину в деле. Я и сторона защиты на 100% уверены, что мы сможем установить истину в этом деле в международных инстанциях, которые уже выразили поддержку стороне защиты. Европейские институции осудили противоправные действия органов власти Украины и суда… Представители международных организаций, в частности Интерпол, представители США сообщили, что этот суд — пародия на суд», — рассказал Горошинский.