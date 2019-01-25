Производство электромобилей может появиться в Подмосковье

Химки, Московская область, , 18:00 — REGNUM В Подмосковье может появиться производство электромобилей, заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, передаёт 25 января «Радио 1».

Неганов 25 января в Химках принял участие в открытии станции для зарядки электромобилей, встроенной в опору для наружного освещения.

По словам министра, на территории Московской области имеется около трёхсот электромобилей.

«Сильно поменяется ситуация в ближайшие годы, потому что мы, к сожалению, будем получать вторичные машины из автопарка Европы, Америки и Китая. Сейчас большинство машин, которые у нас ездят, — вторичные, с японского рынка. Новые машины у нас официально продают только две компании — Renault и Jaguar. Российских производителей электрических машин пока нет, но надеюсь, что в ближайшие годы появятся. Может, даже в Подмосковье появятся какие-нибудь производители машин», — полагает Леонид Неганов.

Чиновник напомнил, что в Подмосковье запущен первый автобусный маршрут с электрической тягой: в Одинцове пассажиров обслуживает «Газель» с российским электродвигателем.

При этом установка «умных опор» для зарядки машин — важный шаг к популяризации этого вида транспорта, считает министр. В Химках он принял участие в церемонии открытия сотой опоры в Московской области. Городской округ пока лидирует в регионе по такой инфраструктуре. Работа по установке интегрированных зарядных станций ведётся министерством с 2018 года.