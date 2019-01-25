ХМАО в ожидании нового регоператора по обращению с отходами

Ханты-Мансийск, , 17:58 — REGNUM В северной зоне Югры департамент промышленности ХМАО проведёт новый конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска признал незаконность деятельности АО «Югра-Экология» в данной части автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Данного решения в ходе нескольких судебных процессов добилась фирма-истец ООО «Утилитсервис», которая оспаривала итоги конкурса по выбору регионального оператора в северной зоне ХМАО, апеллируя к аффилированности избранного регоператора с конкурсной комиссией. А именно к тому, что учредителем АО «Югра-Экология» является правительственная структура — Фонд развития ХМАО.

Напомним, «Югра-Экология» должна была осуществлять деятельность регоператора по обращению с отходами в следующих городах и посёлках северной зоны ХМАО — Березовском, Белоярском, Сургутском, Нижневартовском районах, Когалыме, Сургуте, Радужном, Покачах, Мегионе, Нижневартовске и Лангепасе.

Но с решением суда предприятие не ушло от обслуживания вышеуказанных муниципалитетов.

«Федеральный закон №483 позволяет в сложившейся ситуации привлечь к работе действующего оператора. В ближайшее время с «Югра-Экология» будет заключено соответствующее прямое соглашение», — говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей.

Вывоз мусора осуществляется в прежнем режиме по старой системе и стоимости в составе жилищной услуги.

Напомним, в южной зоне ХМАО мусорная реформа вступила в полную силу. Регоператор АО «Югра-Экология» работает согласно приказу региональной службы по тарифам с установленной ставкой за сбор, вывоз и утилизацию мусора в 11 муниципалитетах Югры. Для населения за 1 куб. м тариф составил 731,80 рубля, для прочих потребителей (без учета НДС) — 609,83 рубля. Эти суммы применимы к Ханты-Мансийску, Нефтеюганску, Ураю, Нягани, Югорску, Пыть-Яху, а также Октябрьскому, Советскому, Кондинскому, Нефтеюганскому и Ханты-Мансийскому районам. В квитанции средняя сумма за услугу в Ханты-Мансийске на одного горожанина составит около 133 рублей в месяц, в Кондинском районе — немногим более 111 рублей. Тариф установлен на три года, индексация применится только в 2020 году.

Размер компенсации для льготников, в зависимости от категории, может составлять от 50 до 100%. Жителям округа, ранее получавшим компенсации за коммунальные услуги, никаких дополнительных заявлений писать не нужно.

«Ожидается, что эту компенсацию будут получать около ста пятидесяти тысяч человек. Кроме того, предусмотрена субсидия на оплату коммунальных услуг, в том числе и за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, если расходы семьи на это составляют более 22% от совокупных доходов», — отметил руководитель АО Югра-Экология» Павел Ващенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение десяти лет, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Югре должны появиться пять комплексных межмуниципальных полигонов — в Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, общей мощностью 600 тыс. тонн в год. Будут построены семь локальных мусорных полигонов в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, и четыре мусоросортировочные линии.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба за мусор: лишат ли главного оператора Югры лицензии?