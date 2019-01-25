МИД России анонсировал введение единого визового сбора для иностранцев

Москва, , 17:52 — REGNUM Россия с 3 февраля 2019 года вводит новые единые ставки визовых сборов для иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сбор для иностранцев и лиц без гражданства при получении однократной визы будет составлять $80, двукратной визы — $128, многократной визы — $240. При оформлении визы в срочном порядке сбор будет взиматься в двукратном размере.

Уточняется, что данные тарифы не будут распространяться на граждан стран, расчёты с которыми ведутся в соответствии с заключёнными двусторонними соглашениями. Речь идёт о странах Европейского союза, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии, Японии и Китае.

Кроме этого, особый режим предусмотрен для граждан США. Визовые сборы с них, как сообщили в МИД России, будут взиматься с соблюдением принципа взаимности в условиях выдачи виз.

В декабре минувшего года, напомним, посольство США сообщило о повышении стоимости трёхлетней визы для российских граждан со $160 до $303.