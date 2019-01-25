Мнение: точкой роста юга страны пока является Краснодарский край, а не Крым

Симферополь, , 17:48 — REGNUM Экономический рост Крыма при помощи инструмента «горизонтальных субсидий» возможен лишь при активной работе всех ветвей власти региона, но за минувшие пять лет этого так и не произошло. Такое мнение ИА REGNUM 25 января высказал политолог Владимир Джаралла.

«Усилия крымских властей всё это время были направлены на «освоение» средств ФЦП, а имеющиеся примеры успешного бизнеса выглядят как нечто исключительное. Потому более естественно точкой роста выглядит соседний Краснодарский край — один из самых экономически успешных регионов России, регион-донор, и соседняя Ростовская область. Соседнее с ними Ставрополье, обладающее сравнимым потенциалом, страдает от малоэффективной деятельности, но это исправимо путём принятия кадровых и управленческих решений. То же относится и к Крыму», — уверен политолог.

Он также отметил, что правильная реализация идеи «горизонтальных субсидий» может оживить экономическую жизнь страны, ослабив нагрузку на центр при полном сохранении за ним функции контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы «горизонтальных субсидий» между регионами.

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