Авиакомпания «Победа» подала иск к ФСБ

Москва, , 17:37 — REGNUM Лоукостер «Победа» подал иск к Минфину РФ и ФСБ. Данная информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Обращает внимание небольшая цена иска — 11 тысяч рублей. Такая сумма позволяет суду рассмотреть дело в порядке упрощенного производства.

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Известно, что перевозчик недоволен действиями пограничников ФСБ в московском аэропорте «Внуково».

"Можно предположить, что перевозчик желает создать судебный прецедент, влекущий негативные последствия для конкретных должностных лиц одного из ответчиков — ФСБ, действия которых повлекли причинение убытков перевозчику. При необходимости исследования дополнительных обстоятельств или доказательств, при наличии сведений, составляющих государственную тайну, дело будет рассматриваться по общим правилам искового производства. В случае удовлетворения иска вероятна последующая активность со стороны перевозчика», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

Ранее стало известно о конфликтной ситуации, которая возникла у перевозчика с Погрануправлением ФСБ в Санкт-Петербурге. В результате него лоукостер приостановит с 31 марта выполнение международных рейсов из петербургского аэропорта «Пулково». Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти предъявило ряд претензий к руководству и персоналу «Победы», связанных с досмотром самолетов.

Официальный представитель компании заявил, что отмена программы полетов «связана с систематическими задержками рейсов в «Пулково» службами аэропорта».

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