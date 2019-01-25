Росстат зафиксировал рост розничной торговли в России в 2018 году

Москва, , 17:26 — REGNUM Оборот розничной торговли в России в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 2,6% в сопоставимых ценах и составил 31,548 трлн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 25 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

В декабре показатель вырос на 18,6% и составил до 3,306 трлн рублей. В годовом выражении рост розничной торговли в декабре составил 2,3% после снижения на 0,2% в ноябре.

В структуре оборота розничной торговли в минувшем году доля непродовольственных товаров составила 52,4%, доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, — 47,6%. В декабре эти показатели составляли 51,8% и 48,2% соответственно.

Сообщается также, что оборот розничной торговли в 2018 году на 94,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, оставшиеся 5,8% пришлись на розничные рынки и ярмарки. В предыдущем году эти показатели составляли 93,5% и 6,5% соответственно.