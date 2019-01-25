«Горизонтальные субсидии» изменят отношение к коррупции в России — мнение

Симферополь, , 17:17 — REGNUM Практика «горизонтальных субсидий» может изменить отношение к коррупции в России. Такое предположение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

«Сейчас все привыкли к контролю за расходованием федеральных средств и неизбежных взысканиях, а то и уголовных делах по итогам проверок. Власти региона будут принимать решение о займе, учитывая и эту опасность. Более того, даже если будет согласована схема «распила» между властями региона-донора и региона-получателя, то восприниматься это избирателями будет как воровство из их личного кармана, что означает политическую смерть виновного, не говоря о неизбежном уголовном наказании», — уверен эксперт.

Помимо этого, по его мнению, «горизонтальные субсидии» оживят финансовый рынок России, ведь займы могут быть как прямыми, так и в виде облигаций или акций конкретного проекта или фонда, что однозначно вызовет положительный эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами.

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