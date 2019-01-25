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Горизонтальные субсидии не будут работать в условиях коррупции — эксперт

Экономика

Для реализации законопроекта необходимо старательное и эффективное управление, считает экономист

Махачкала, 25 января 2019, 19:00 — REGNUM  Правительство РФ и депутаты Госдумы работают над законопроектом о так называемых горизонтальных субсидиях. Документ предусматривает введение в стране системы предоставления субсидий, дотаций и других межбюджетных трансфертов из бюджета одного региона в бюджет другого. То есть одному субъекту разрешат предоставлять средства другому для выравнивания бюджетной обеспеченности.

В условиях отсутствия устойчивого доверия и довольно развитой коррупционной системы инициатива не будет эффективна, считает профессор, заслуженный экономист Республики Дагестан Шамардан Мудуев.

«Предлагаемый законопроект даёт возможности поиску и развитию по предполагаемым соглашениям. Однако пока даже под жестким контролем федеральных органов достичь соблюдения бюджетного законодательства не удается», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Рассуждая на тему влияния данного законопроекта конкретно на Дагестан, собеседник отметил, что соседи региона — такие же бюджетные потребители с развитой теневой экономикой, «нулевым доверием и пустой дружбой».

«Отдельные вопросы, может быть, в рамках нового закона старательными и эффективными управленцами могут решаться. Но это вряд ли будет носить массовый характер К тому же может открыть пути к расширению коррупции. Мы, к сожалению, еще десятилетиями не достигнем доверия — ни вертикально, ни горизонтально», — резюмировал профессор.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о горизонтальном субсидировании Госдума приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Однако вступят в силу новые правила не раньше 2020 года. За это время инициатива будет доработана. Добавим, что подобное субсидирование — это право регионов, но никак не обязанность. При этом речь идёт о финансировании лишь инфраструктурных и инвестиционных проектов.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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