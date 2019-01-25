Кинотеатр в чувашском Новочебоксарске бесплатно отдадут в новые руки

Чебоксары, , 17:11 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске кинотеатр «Атал» сменит собственника. Из муниципальной собственности его планируют передать в государственную для последующего создания культурного центра. Решение о смене собственника единогласно приняли депутаты Новочебоксарска, сообщается на сайте городского парламента.

Вопрос о смене собственника кинотеатра «Атал» (в переводе с чувашского Волга) был рассмотрено на внеочередном собрании депутатов Новочебоксарска. С просьбой о передаче здания кинотеатра в государственную собственность обратилось минкультуры Чувашии, предложив разместить там чувашский экспериментальный театр драмы. В аппарате горсобрания поясняют, что состоялся ряд публичных мероприятий с участием депутатов, общественности и по итогам которых городской газетой «Грани» «был проведен социальный опрос населения о дальнейшем функционировании объекта культуры».

«По результатам опроса подавляющим большинством голосов горожане выбрали вариант создания объединенного культурного центра, под одной крышей которого должны функционировать театр, кинотеатр, кафе и детский развлекательный центр», — говорится в сообщении.

В минкультуры уверяют, что «правительство республики, учитывая пожелание горожан, планирует развивать в городе театральное искусство, не забывая и кино». В ныне пустующем здании предполагается «размещение театра, кинотеатра, детского развивающего центра и кафе по подобию действующего кинотеатра «Сеспель».

В аппарате горсобрания отмечают, что депутаты единогласно приняли решение в пользу передачи кинотеатра в государственную собственность.

Напомним, кинотеатр с самым большим экраном в Чувашии — чебоксарский «Сеспель» — последние годы переходил из рук в руки. Напомним, в 2003 году государственное кинозрелищное предприятие «Сеспель» было ликвидировано, кинотеатр по договору был передан в долгосрочную аренду ОАО «Роскинопрокат». В 2009 году арендатором стало ООО «Киноэксперт» (создан владельцами тракторного концерна Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым), а в 2014 году общество из-за долгов отказалось от аренды. Здание было передано в оперативное управление Государственному архиву электронной и кинодокументации Чувашии (учреждение, подведомственное Минкультуры республики), который трижды безуспешно пытался найти нового арендатора. Затем здание было передано в управление Республиканской дирекции культурных программ (находится в ведении Минкультуры Чувашии).

В 2015 году здание кинотеатра по просьбе мэрии Чебоксар передали под муниципальную «Академию развития творчества детей и молодёжи». А через год региональные власти передумали и передали его ТЮЗу им. М. Сеспеля.

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