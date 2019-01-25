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Росстат: Безработица в России в декабре составила 4,8%

Экономика

В годовом выражении количество безработных сократилось на 4,6%

Москва, 25 января 2019, 17:05 — REGNUM  Число безработных в России в декабре 2018 года составило 3,7 млн человек, или 4,8% экономически активного населения. Такие данные приводятся 25 января в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

«В декабре, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень безработицы в стране снизился на 4,6%.

По данным Роструда, в органах службы занятости населения в декабре в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тысяч человек, из них 600 тысяч человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше, в декабре составила 76,3 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

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Безработица
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