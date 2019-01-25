Контракт будет краткосрочным: о «неизбежном» транзите газа через Украину

Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM «Газпром» не будет подписывать с Украиной долгосрочный контракт на транзит газа, а после введения в строй второй нитки «Северного потока» потребность в украинской ГТС снизится, хотя и сохранится, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 25 января, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления киевских чиновников о подписании газовых контрактов.

Как сообщалось ранее, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что подписание нового договора на транзит российского газа неизбежно, поскольку Россия еще не достроила «Северный поток — 2». Ранее в Еврокомиссии рекомендовали «Газпрому» подписать с украинской стороной долгосрочный контракт и предложить «привлекательные объемы».

«Новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом», вероятнее всего, будет краткосрочным. На подписание длительного контракта «Газпром» не пойдет по двум причинам. Во-первых, эти контракты постоянно оборачиваются для него судами, в которых от него требуют соблюдения всех параметров, хотя вторая сторона свою часть соглашения не соблюдает. Во-вторых, в скором времени будут достроены и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток». И ничьих рекомендаций в «Газпроме» слушать не будут.

Потребности в украинской газотранспортной системе будут невелики. Поставки сохранятся, потому что продавать газ, к примеру, в Словакию проще и дешевле именно по этому маршруту. Какие-то объемы прямо или через посредников могут закупать и украинские предприятия. Но транзитные поставки в таких объемах, как это было несколько лет назад, теперь просто физически невозможны. «Газпрому» нужно будет окупать свои инвестиции в «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и потому загружать в первую очередь будут именно их», — отметил Дмитрий Кумановский.