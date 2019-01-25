Киеву надо разделить Нафтогаз, чтобы усилить переговорные позиции — эксперт

Киев, , 16:52 — REGNUM

Запуск газопровода «Северный поток-2» в 2020 году грозит Украине потерей значительных объемов транзита газа и прибыли. Об этом 25 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

По его словам, на трехсторонних (ЕС-Россия-Украина) газовых переговорах в Брюсселе основная борьба развернулась за объемы транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.

«Россия огласила, что 1 января 2020 года заработает «Северный поток-2» проектной мощностью 55 млрд. Они реально забирают наши объемы и наши деньги… Украина может транспортировать минимум 120 млрд. кубов газа в год… На сегодня ситуацию довели к реальному риску потери транзита… Им (украинским властям) четко сказали: «Мы посмотрим, чем у вас завершится политическая ситуация. Будем разговаривать с новой политической власть в Украине». Они будут исходить из результатов волеизъявления», — сказал Кучеренко.

Он призвал правительство Украины провести анбандлинг (раздел компании) «Нафтогаза», чтобы усилить позиции Киева на трехсторонних переговорах с Кремлем.

«Второе — «Северный поток-2». Только космонавты могут ставить под сомнение то, что он реально будет… Германия заняла свою позицию, исходя из своих интересов. «Нафтогаз» ослабил свою и нашу позицию главным фактором — он не провел анбандлинг. По сути, это ликвидация НАК «Нафтогаза», разделение добычи газа и появление оператора газотранспортной системы, который отвечает европейским стандартам. Это было главным требованием Европы. «Нафтогаз» — это гипермонополия. Именно существование этой монополии и не проведение анбандлинга дает европейцам аргументы говорить: «Друзья, вы не выполнили главные условие, поэтому извините»… Мы хотели всех перехитрить, но это ослабило наши позиции», — пояснил Кучеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 январяв Брюсселе прошел второй раунд переговоров между ЕС, Россией и Украиной относительно будущего транзита газа через Украину. По итогам переговоров Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов снизить сумму претензий к «Газпрому» с около $12 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа. Он сообщил, что требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд. связаны с тем, что украинская компания не ожидает транзит газа через территорию Украины после 2019 года.