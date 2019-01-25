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Росстат: Реальные доходы граждан России в 2018 году сократились на 0,2%

Экономика

Среднемесячная начисленная заработная плата в минувшем году составила 43 400 рублей

Москва, 25 января 2019, 16:50 — REGNUM  Реальные располагаемые денежные доходы граждан России за 2018 год сократились на 0,2%. Такие данные приводятся в опубликованном 25 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

«С учётом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пяти тысяч рублей реальные располагаемые денежные доходы в 2018 году к 2017 году составили 99,8%», — говорится в докладе.

Отмечается, что без учёта этой выплаты реальные доходы российских граждан за минувший год увеличились на 0,3%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году, по оценке Росстата, составила 43 400 рублей.

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Доходы населения
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