Система образования в РФ уничтожает людей, способных думать — Делягин

Москва, , 17:00 — REGNUM У российского бизнеса снижается степень нервозности и паники, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные холдинга «Ромир», которые показали, что две трети жителей России не меняли работу за последние полгода и лишь одна десятая часть работающих граждан РФ признались, что в 2018 году им повысили зарплату.

«Прежде всего «Ромир» говорит о городах, — сказал Делягин. — У него очень хорошая выборка — лучше, чем у Росстата, но это без сельской местности и, насколько я могу судить, без малых городов, — сказал Делягин. — То, что две трети работников не меняли работу за прошлый год, это нормально. Люди не склонны менять место своего трудоустройства, если всё в порядке. Но было бы неплохо узнать, а что с остальной третью. Что касается снижения доли тех, кому уменьшали заработную плату, то это свидетельствует о некоторой нормализации ситуации. Сейчас понятно, что дальше будет плохо, но в этом году будет примерно так же, как и в прошлом. То есть у бизнеса степень нервозности и паники снижается. Цена на нефть достаточно высокая, так что деньги в принципе есть. По крайней мере у государства».

Кроме того, экономист предположил, что сыграли свою роль и те тенденции, которые характерны для современного российского образования.

«В РФ продолжает работать система образования, которая уничтожает людей, способных думать, — убежден Делягин. — Соответственно, если вам нужен специалист, то вам нужен человек, который не просто хочет обучиться, но которого хотя бы можно чему-то научить. Вы как работодатель всё чаще сталкиваетесь с такими проблемами и растущим дефицитом кадров. Стало быть, тех работников, которые у вас уже есть, вы всё сильнее бережете. Просто потому, что вменяемый человек становится редкостью благодаря реформе образования».

Напомним, что, по данным холдинга «Ромир», две трети жителей РФ (63%) не меняли работу за последние полгода. По собственному желанию или вынужденно работу поменяли 6% респондентов. И это самые высокий и низкий показатели соответственно за последние четыре года. Отмечается, что за последние четыре года тренд по сокращению персонала постепенно сходит на нет, хотя и штат расширяется во всё меньшем числе компаний. Зато растёт число предприятий, где сотрудникам увеличивали зарплату в 2018 году.

Также отмечается, что с 2015 года идёт непрерывное сокращение количества сообщивших о снижении зарплаты — с 26% до 6% в 2018 году. Кроме того, 10% из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы, причём у половины из них (5%) зарплата увеличилась более чем на 10%.