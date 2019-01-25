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В Крыму придумали новую систему благоустройства

Экономика

Все города и районы городов разделят на зоны, за которыми закрепят ответственных

В Крыму придумали новую систему благоустройства
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Приморская трасса

Симферополь, 25 января 2019, 16:14 — REGNUM  На примере Симферополя власти отработают для всего Крыма новую систему персональной ответственности за благоустройством улиц. Об этом 25 января сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Города должны быть нормально благоустроены, с нормальными газонами и клумбами. Мы сейчас на примере Симферополя отработаем персональное закрепление конкретного человека за конкретным участком улицы, чтобы понимать, с кого потом спрашивать за беспорядок», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что новая система будет введена не только в Симферополе, а во всей республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил о необходимости возвращения к советским стандартам благоустройства крымской столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Назад в будущее: в Симферополе хотят возродить советскую благоустроенность

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Городское благоустройство
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