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Назад в будущее: в Симферополе хотят возродить советскую благоустроенность

Экономика

Возможно ли это современными капиталистическими методами — непонятно

Симферополь, 25 января 2019, 16:07 — REGNUM  Симферополю необходимо вернуть уровень благоустроенности 1975 года. Об этом 25 января заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на совещании в Джанкое.

«Я поручил главе администрации города поднять старые фотографии, надо просто вернуться к 1975 году. Как бы ни было это смешно, но очень многие вещи давно были сделаны до нас, но, к сожалению, были утеряны при Украине. Потом не хватило ума восстановить все это в прежнем виде», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК констатировал, что почти на 50% улиц Симферополя нет асфальтового покрытия.

«На автомобиле высокой проходимости мы посетили некоторые районы города — Марьино, Фонтаны, Залесская, Петровская балка, в центре мы просто не могли подняться, буксовали. Что там происходит с гражданами, как туда добирается «скорая помощь», пожарный транспорт, вы можете представить», — отметил глава РК.

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Городское благоустройство
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