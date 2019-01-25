В Костромской области не хватает газовых заправок

Кострома, , 16:04 — REGNUM Для строительства новых газозаправочных станций в Костромской области сформирован перечень из 26 земельных участков, сообщает ГТРК «Кострома». Департамент транспорта и дорожного хозяйства ведет переговоры с инвесторами, готовыми взяться за их строительство.

В регионе почти 80% перевозчиков перешли на газомоторное топливо. На данный момент в регионе работают около 20 газозаправочных станций, из них 2 — метановые. Для строительства новых автоматических газонакопительных компрессорных станций местные власти готовы предоставить инвесторам налоговые льготы.

Отметим, что в регионе действуют налоговые льготы для перевозчиков, использующих в качестве топлива газ:

перевозчики, которые используют метан — освобождены от уплаты транспортного налога,

перевозчики, работающие на пропан-бутане — платят половину.

«По поручению губернатора сейчас разрабатывается план мероприятий по стимулированию тех заправок, которые существуют, к переходу и установке элементов по заправке газомоторным топливом. Понимаем, что в удаленных районах — там, где природного газа у нас нет… Но тем не менее, там также будем предоставлять — и муниципалитеты, и область — участки для устройства модулей для заправки пропаном», — отмечает директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин.

ИА REGNUM напоминает, что 78% костромских перевозчиков на муниципальных маршрутах используют газомоторное топливо. В начале прошлого года данный показатель составлял 50%.

Всего в регионе на межмуниципальных перевозках работают 28 автобусов, использующих природный газ и 190 — на сжиженном газе. Также в текущем году в регион направят 16 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, закупить 28 и переоборудовать еще 9 транспортных средств государственного автопарка.