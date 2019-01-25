В Костроме откроют новую школу и детский сад

Кострома, , 16:03 — REGNUM В Костроме начали строить школу на 1000 мест и детский сад на 280 мест, сообщает ГТРК «Кострома». Сумма расходов на оба объекта составляет около миллиарда рублей, 95% которых выделяет федеральный бюджет.

Местные власти обещают ввести в эксплуатацию детский сад в начале 2020 года, школу — к концу 2020 года. Строительство ведется в рамках федеральной и областной целевых программ по развитию образования.

«В соответствии с Градостроительным планом Костромы имеются участки, которые предназначены для строительства школ и детских садов. […] По программе развития образования на 2020−21 годы мы готовим еще участки под строительство двух детских садов», — отмечает начальник Управления капитального строительства и ремонта администрации Костромы Светлана Соловьева.

ИА REGNUM напоминает, что в бюджете Костромской области на 2019 год запланированы расходы на строительство детских садов в Костроме на улицах Профсоюзной и Санаторной и строительство двух школ на улице Суслова и Профсоюзной.