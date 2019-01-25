Жители РФ должны банкам сумму, почти равную федеральному бюджету?

Москва, , 15:52 — REGNUM Если жители РФ продолжат брать кредиты, а экономического роста страны по-прежнему не будет, в итоге это обернётся падением покупательского спроса, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 25 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём кредитных долгов граждан РФ достиг 14,9 триллиона рублей.

«Чтобы оценить объём задолженности, нужно сравнить его с каким-нибудь макроэкономическим показателем, — заметил экономист. — Например с федеральным бюджетом. Мы обнаружим, что эта сумма почти равна федеральном бюджету. Бюджет у нас порядка 16 трлн рублей, а здесь 14,9 трлн. То есть люди должны банкам столько же, сколько есть в распоряжении российского правительства. Это очень серьёзная сумма».

Также Комолов заметил, что в экономической теории инструмент кредитования считается позитивным инструментом, который позволяет стимулировать потребительский спрос в условиях стагнации и рецессии. Люди берут кредиты на покупку недвижимости или товаров длительного пользования и тем самым создают спрос.

«В краткосрочной перспективе это позволяет бороться с безработицей, стимулировать экономический рост, — подчеркнул он. — Однако здесь есть большая проблема. Если в долгосрочной перспективе этого стимула не хватит для движения экономики вверх и будут какие-то сильные контртенденции, а накапливающаяся задолженность не будет компенсироваться существенным экономическим ростом, это приведёт к очень неприятным последствиям. Людям придётся всё больше средств тратить на обслуживание долга, и значит, в долгосрочной перспективе их спрос ещё сильнее упадет».

Также, рассуждая о росте кредитной задолженности, экономист добавил, что за годы экономического роста жители РФ привыкли к определённой модели потребления и теперь хотят её поддержать, хотя реальная экономическая ситуация не позволяет этого сделать.

«Реальные доходы падают уже четыре года подряд, и граждане пытаются сохранить старую модель потребления, обращаясь за кредитными средствами», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщило РБК со ссылкой на обзор развития банковского сектора России, опубликованный Центробанком РФ, в 2018 году долги граждан РФ по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году. В номинальном выражении объём кредитных долгов достиг 14,9 трлн рублей.