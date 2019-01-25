Названа прибыль компании Hyundai Mobis за 2018 год

Сеул, , 15:49 — REGNUM Прибыль и объем продаж компании по производству автозапчастей Hyundai Mobis достиг отметки 2017 года, сообщает Maeil Business News Korea.

По сообщению представителей компании, прибыль в 2018 году составила 2,25 трлн вон (~$131,5 млрд), что соответствует уровню 2017 года. Объем продаж автозапчастей, также достиг отметки 2017 года в 35,14 трлн вон (~$2,05 трлн). Однако чистая прибыль компании выросла на 21,2% до 1,88 трлн вон (~$109,8 млрд).

Известно, что продажи Hyundai Mobis в четвертом квартале 2018 года составили 9,64 трлн вон (~$563,4 млрд), что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, а прибыль компании увеличилась на 82,1% до 581,7 млрд вон (~$).

Как сообщили представители компании, производство на заводе в штате Огайо (США) было временно остановлено из-за ремонтных работ. Однако компания надеется, что продажи вновь увеличатся после того, как завод заработает снова. Кроме того, планируется запустить завод в г. Анантапур (Индия) во второй половине года.