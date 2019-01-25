Большой прогресс: зачем вводить систему быстрых платежей в РФ

Москва, , 15:35 — REGNUM В России вводится система быстрых платежей (СПБ), которая позволит клиентам банков переводить средства между своими счетами, открытыми в разных банках, в системе онлайн. В настоящее время, чтобы перевести денежные средства со счета на счет, клиенту необходимо ввести полные реквизиты счета, то есть его номер, наименование, ИНН, БИК, номер к/c банка-получателя, и ожидать определенное время. В отличие от этого СБП позволит переводить платежи лишь по номеру телефона либо иному идентификационному номеру клиента, заявила корреспонденту ИА REGNUM к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислава Полетаева.

Сейчас, конечно, есть возможность перевести средства с карты на карту по номеру карты в режиме онлайн, но такие операции достаточно дороги. СБП же предполагает гораздо менее высокие комиссии за перевод. В настоящее время к системе уже присоединилось 12 банков, а в дальнейшем предполагается присоединение и других кредитных организаций.

«Спрос на такую систему появится, и достаточно быстро, поскольку это будет удобный и относительно дешевый способ перевода денежных средств. Спрос будет предъявлять в первую очередь финансово и технически грамотное население, которое активно использует различного рода инновации в этой сфере.

Тем более, что систему перевода денежных средств с карты на карту по ее номеру в настоящее время использует определенный процент населения страны. Для банков же — участников СБП это будет еще один способ привлечения клиентов на обслуживание, причем не только в рамках расчетно-кассовой деятельности», — считает эксперт.

В то же время, несмотря на приведенные выше преимущества, существует ряд опасений о безопасности подобных платежей. В настоящее время доля мошеннических операций на финансовом рынке, причем не только в сфере клиентских платежей, а даже, например, при получении кредитов в МФО, достаточно велика.

«Повышение конкурентоспособности системы платежей за счет сокращения времени транзакций и простоты доступа всегда влечет за собой рост случаев несанкционированных владельцем счета операций. При этом очевидно, что с развитием системы быстрых платежей будут совершенствоваться и механизмы защиты данных клиентов банка», — высказала свое мнение Полетаева.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 28 января 2019 года запустит в тестовом режиме систему быстрых платежей. Предполагается, что 28 февраля система будет работать для всех клиентов банков, которые подключатся к ней. Ожидается, что системно значимые российские банки подключатся к системе быстрых платежей ЦБ до конца 2019 года.

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