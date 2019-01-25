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Россия поможет Кубе восстановить авиапарк

Экономика

«В течение 2019 года лётный парк будет восстановлен»

Москва, 25 января 2019, 15:27 — REGNUM  Россия намерена помочь Кубе восстановить парк самолетов местных авиакомпаний, заявил 25 января вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, был проведен аудит состояния летной годности парка (самолеты Ил-96, Ту-204 и Ан-158), также были определены необходимые объемы, запасные части, сроки проведения ремонта и разработаны соответствующие соглашения.

«Думаю, что в течение 2019 года лётный парк будет восстановлен», — заявил Борисов.

Напомним, ранее Юрий Борисов заявил, что Россия окажет помощь Кубе в модернизации железнодорожной сети. По его словам, реализуемый совместно проект будет иметь ключевое значение для экономики этой страны.

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Российско-кубинские отношения
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