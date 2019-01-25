В Ульяновской области назвали отрасли, обеспечившие рост промпроизводства

Ульяновск, , 15:24 — REGNUM В Ульяновской области в 2018 году индекс промышленного производства составил 101,8%. На протяжении последних пяти лет этот показатель в регионе не опускался ниже 100%. По итогам прошлого года рост обеспечили обрабатывающие производства, электроэнергетика, водоснабжение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По итогам года индекс промпроизводства в регионе составил 101,8%. Власти поясняют, что наибольшее влияние на рост индекса оказали обрабатывающее производство, обеспечение электроэнергией и водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов. В электроэнергетике рост составил 2,2% и достиг индекса 104%, в водоснабжении и водоотведении — 109,2%, что на 6,5% больше значений предыдущего года.

В в обрабатывающих производствах индекс составил 101,5% к уровню 2017 года: в 14 из 22 видов деятельности отмечен рост производства, наибольший — в отрасли производства бумаги и бумажных изделий (на 31,2%).

Власти заявляют, что на 2019 год запланированы «не менее серьезные целевые показатели», уверяя, что «для этого есть все необходимые средства». В частности, продолжится работа по исполнению госконтракта с Минобороны России в части строительства тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, дополнительные меры стимулирования получит автомобилестроение.