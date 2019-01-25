Система быстрых платежей в РФ: есть подводные камни

Москва, , 15:18 — REGNUM Новая система быстрых платежей на период ее тестирования позволит клиентам банка-физлицам переводить деньги только на карты и счета других физлиц. В дальнейшем эта система будет доступна и юридическим лицам, а физлица с ее помощью смогут платить налоги, совершать покупки в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи. Клиенту будет не обязательно посещать банкомат, перевод осуществить можно будет через интернет-банк или мобильный банк в любое удобное для него время. Денежные переводы через СБП можно будет осуществлять круглосуточно, без выходных и праздников, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Подобные системы уже успешно действуют в США и многих развитых странах Европы, начинают внедряться в развивающихся странах, например, в Индии. Так что с точки зрения упрощения технологий денежного перевода эта система является большим прогрессом.

«Однако здесь есть и ряд подводных камней. Например, не вполне ясно, должен ли получатель денежных средств каждый раз подтверждать свое согласие на получение средств по номеру телефона? Разработчики системы уверяют, что получателю будет достаточно всего один раз подтвердить банку свое согласие. Но многие клиенты банков в социальных сетях рассказывают о своих опасениях повышения риска мошенничества и возможной кражи денег со своих счетов в случае внедрения такой системы», — пояснила эксперт.

Кроме того, «Сбербанк» уже давно внедрил свою собственную систему быстрых платежей, причем ею можно воспользоваться, не посещая лично банкомат «Сбербанка», а перевести деньги с карты на карту другого клиента «Сбербанка» через мобильное приложение. Безусловно, чем больше технологических нововведений, работающих на благо клиентов банков, тем лучше. Однако важно, чтобы нововведения запускались именно на благо населения, а не для того, чтобы банки потом выясняли друг с другом отношения, чья платежная система совершеннее.

«Несмотря на то, что большинство населения России не будет против запуска новой, более технологичной системы быстрых платежей, но в то же время вряд ли кто-то из клиентов «Сбербанка» захочет от отказаться от уже действующей и проверенной системы платежей и ряди этого перейти в другой банк», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 28 января запустит пока в тестовом режиме систему быстрых платежей (СБП), позволяющую мгновенно переводить деньги со счетов клиента банка, причем не только с банковских карт, на счета клиента того же или другого банка по номеру телефона получателя, аккаунту в социальной сети, адресу электронной почты или по QR-коду. Участниками СБП станут крупные российские банки, входящие в ассоциацию ФинТех (АФТ), в частности, «ВТБ», «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк» и другие. «Сбербанк» в этом проекте не участвует, так как у него уже внедрена собственная система быстрых платежей.

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