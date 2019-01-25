Уборка Ярославля: вперед в прошлое?

Антон Голицын, , 15:55 — REGNUM

Уборка Ярославля накануне очередных больших перемен. 24 января был уволен директор муниципального «Городского спецавтохозяйства» Эдуард Снежков — главный человек, отвечающий за чистоту городских улиц. И хотя этой зимой у ярославцев было множество поводов критиковать власть за уборку, это кадровое решение не выглядит как «увольнение за провал уборки».

Во-первых, с точки зрения самой уборки рискованно менять директора в середине зимнего сезона. Назначенный на место Снежкова Алексей Соков не имеет никакого опыта в руководстве подобным предприятием.

Во-вторых, само увольнение было обставлено крайне неуклюже. Оно не выглядело «показательной поркой». Увольнение «главного по снегу» можно было бы подать красиво: мэр выезжает на заснеженные улицы, говорит под телекамеры о том, что «Спецавтохозячйство» не справляется, а затем следует увольнение директора как виновного за всё. Одновременно анонсируются меры к исправлению ситуации. Ничего этого не было.

Знакомые с ситуацией люди говорят о другом — речь идет о перераспределении денежных потоков на уборку города. Чтобы понять это, нужно немножко заглянуть в историю.

В 1990—2000-х годах «Спецавтохозяйство по уборке города Ярославля» занималось уборкой всего Ярославля. Однако постепенно стали накапливаться долги. После того, как такие работы федеральный закон обязал выставлять на конкурс, «САХ» лишился монополии. В конкурсах стали побеждать частные компании, которые брали «Спецавтохозяйство» на субподряд, обычно по двум районам города — Красноперекопскому и Фрунзенскому. Это болезненно сказывалось на экономике МУПа, и в 2017 году, при мэре Владимире Слепцове, была начата процедура банкротства. Отметим, что процедуру инициировал тогда муниципальный «Ярославльводоканал», которому «САХ» был должен за покупку новой техники. Тогда городские власти объясняли это желанием назначить «своего» конкурсного управляющего.

Тогда же, в 2017 году был найден путь выхода из этого кризиса. Мэрия создала новый МУП — «Городское спецавтохозяйство». Ему было передано на ответственное хранение все имущество «САХа"-банкрота. Новое «Спецавтохозяйство» продолжило работать на тех же площадях и той же технике за небольшую арендную плату. Весной 2018 года городские власти провели конкурс на уборку города в ближайшие два года. В трех лотах стоимостью около 1 миллиарда рублей победило «Городское спецавтохозяйство». Всех остальных претендентов комиссия исключила из конкурса и отбила жалобы участников в ФАС.

Новое предприятие без долгов и с миллиардным контрактом могло уверенно смотреть в будущее. 2018 год «Городское спецавтохозяйство» завершило с положительным балансом. Помимо Фрунзенского и Красноперекопского районов оно занялось уборкой и Кировского. Остальные три района были отданы на субподряд структурам Вагинака Погосяна. Главный вопрос, который оставалось решить — перевод имущества из банкротного «Спецавтохозяйства по уборке города» в «Городское спецавтохозяйство». Эта процедура была начата. Имущество «САХа» в 2018 году 14 раз выставлялось на торги целиком. Первоначальная стоимость составляла более 200 миллионов рублей.

Ни одного желающего купить имущество не нашлось. Тот, кто попытался бы сделать это, неминуемо вступил бы в конфликт с мэрией Ярославля, так как оставил бы «Спецавтохозяйство» без имущества. А имея конфликт с мэрией, претендовать на уборку города было бы сложно. В итоге цена за имущественный комплекс «САХа» снизилась с 200 млн рублей до 50 млн. Именно за такую сумму «Городское спецавтохозяйство» и приобрело его в декабре 2018 года. Рассчитаться с продавцом-банкротом планировалось за счет банковского кредита.

Главным кредитором «САХа» является налоговая служба: предприятие в первую очередь должно в бюджеты и внебюджетные фонды. Сумма в 50 млн была согласована с налоговой — эти деньги пополнили бы бюджеты всех уровней. С другой стороны, такая цена была подъемной и для «Городского спецавтохозяйства».

Однако в январе 2019 года стратегия собственника вдруг резко сменилась. Мэрия подала заявление в суд с требованием признать недействительной сделку по покупке-продаже имущества. А вскоре после этого был уволен и директор «Городского спецавтохозяйства» Эдуард Снежков.

Автором этой комбинации эксперты называют советника мэра Александра Асриянца (ему прочат должность заместителя мэра по правовым и имущественным вопросам). Симптоматично, что профильный заммэра, курирующий уборку, Михаил Кузнецов в понедельник ушел на больничный, и вся операция по смене директора предприятия прошла без него.

Отмену купли-продажи руководству САХа, по данным источников, объяснили новыми планами мэрии — не надо ничего платить «САХу"-банкроту (то есть налоговой службе), имущество как невостребованное на торгах можно вернуть в казну бесплатно и потом отдать новому «Спецавтохозяйству». Такой маневр на руку предприятию (не нужно брать кредит), но болезнен для кредиторов. Стоит отметить, что все эти процедуры велись в закрытом режиме и не выносились на суд общественности или хотя бы депутатов муниципалитета, которые имеют широкие полномочия в распоряжении муниципальным имуществом.

Рискну предположить, что данное объяснение — ложный ход, и настоящие планы новой мэрии совсем другие. В конце 2018 года городские власти стали крайне плохо рассчитываться со «Спецавтохозяйством» за выполненные работы по уборке города. Сейчас долг мэрии составляет около 70 млн рублей. Этот факт, а также отказ от уже состоявшейся сделки по покупки для предприятия имущества, увольнение Эдуарда Снежкова и назначение на его место руководителя, не имеющего соответствующего опыта — звенья одной цепи. А ведут они, судя по всему к тому, что собственное предприятие по уборке города новой мэрии не нужно.

Прогноз развития событий может быть таким. После отмены сделки по продаже имущества оно вновь будет выставлено на торги путем публичного предложения. Но новое руководство «Городского спецавтохозяйства» не сможет его купить из-за большой задолженности (возникшей благодаря действиям мэрии). А купит имущество какая-то другая фирма, дружественная кому-то из новых чиновников мэрии города. Причем купит за смешные деньги — ведь торги сейчас путем публичного предложения идут только на понижение.

Оказавшись хозяином базы, где размещается «Спецавтохозяйство» и всей его техники, новый собственник может выставить новые условия аренды и «отбить» затраты на покупку САХа за небольшое время. Кроме того, он сможет перевести весь персонал на работу в новую компанию, и «Городское спецавтохозяйство» превратится в фирму «ручка-стол», через которую всего лишь проходят платежи за уборку.

В дальнейшем это может привести к досрочному расторжению контракта с «Городским спецавтохозяйством» и новому конкурсу на уборку. При этом никакого муниципального предприятия по уборке в Ярославле уже не будет. Город вновь окажется в зависимости от частных подрядчиков, которым перейдет часть имущества некогда муниципального «САХа». Таким образом в уборке произойдет откат на несколько лет назад. Но в несколько худшем виде, так как у города не останется вечной «палочки-выручалочки» в виде «САХа».

Этот сценарий не выглядит фантастичным. Примерно то же самое произошло несколько лет назад с «Городским дорожным управлением». Тогда переход имущества от города к частому предпринимателю сопровождался взятками нового собственника Эдуарда Авдаляна экс-мэру города Евгению Урлашову — этот факт доказан в суде по делу Урлашова.

И на этот раз на кону приличные деньги — миллиардный контракт на уборку Ярославля. Как я уже отмечал выше, этот сценарий не может реализоваться без поддержки внутри самой мэрии и скоординированных действий всех заинтересованных сторон. Вероятно, Эдуард Снежков, пытавшийся последние полтора года вытянуть муниципальный «САХ» из кризиса, вряд ли бы согласился с таким будущим предприятия. Поэтому и был заблаговременно уволен.

Возможно, все это не более чем предположение, и подлинная цель руководства Ярославля осталась прежней — спасение собственного предприятия. На мой взгляд, судьба «САХа» станет лакмусовой бумажкой для нового главы города Владимира Волкова, покажет, зачем он пришел сюда: работать для города или же зарабатывать на нем.

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