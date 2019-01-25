Лукашенко: Белоруссия финансирует Киргизию и Армению

Минск, , 15:00 — REGNUM Вопросы распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС рассмотрели 24 января Александр Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Чувствительно ли то, что мы поделились с Арменией и Киргизией при их вступлении в ЕАЭС своими ввозными таможенными пошлинами? В этом году этот срок заканчивается. Какой объем мы теряли и какой объем мы можем получить, когда закончится период поддержки этих государств? Сможем ли мы в дальнейшем оказывать такую поддержку Киргизии и Армении? Надо говорить откровенно: они позже вступали в наш союз, у них проблем было больше, да и проблем в экономике хватало, — сказал Лукашенко. — Ясность в этот вопрос внести надо, поскольку он будет обсуждаться в середине года на уровне глав государств».Юрий Сенько сообщил: собрано платежей почти на 9,5 млрд белорусских рублей (почти $4 млрд). При этом: «Сюда входят платежи НДС, акцизы, вывозные и ввозные пошлины, которые перечисляются в союзный бюджет и должны распределяться между странами. Сумма, поступившая в союзный бюджет, — $600 млн».

Напомним, в 2018 году руководство Белоруссии провело серию безуспешных переговоров с Москвой, добиваясь «компенсации» за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере. По мнению Лукашенко, Россия должна компенсировать Белоруссии упускаемые выгоды от высокодоходного бизнеса — переработки российской нефти, экспортируемой в РБ без пошлин и по заниженным ценам.