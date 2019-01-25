В Казахстане готовятся к запрету экспорта шкур крупного рогатого скота

Астана, , 15:26 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разработало проект приказа о временном запрете экспорта необработанных шкур крупного рогатого скота. Об этом говорится в ответе председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает 25 января издание Informburo.

В запросе депутаты Мажилиса парламента Казахстана отмечают, что около 2 млн шкур находятся вне отчетности государственных органов, и основная часть вывозится из страны без соблюдения законодательства.

Сагинтаев отметил, что в настоящее время проект приказа о запрете вывоза шкур находится на согласовании компетентных органов. Запрет продлится шесть месяцев.

Отметим, запрет экспорта шкур крупного рогатого скота из Казахстана направлен на развитие кожевенных предприятий республики. Власти Казахстана считают, что запрет даст толчок развитию легкой промышленности.

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