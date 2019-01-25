Реальная и единственная цель – ввести новый налог: о регистрации смартфонов

Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Предложенным депутатами способом достичь поставленных ими же целей невозможно, а подлинная цель разработанного проекта — на ровном месте ввести новый скрытый налог, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 25 января, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя инициативу о введении платной регистрации смартфонов и иных устройств с выходом в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа парламентариев разработала законопроект о платной регистрации всех устройств, имеющих выход в интернет — от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ. Эти меры должны решить проблему кражи телефонов, предотвратить ввоз контрафактных устройств, помочь отслеживать террористов.

Регистрировать устройства должны будут импортеры или производители. Цена этой услуги на сайте «Госуслуг» должна составить не более 100 рублей. Уже купленным гаджетам будет предоставлена «амнистия» на 3−5 лет. Новые правила предлагается ввести в действие с февраля 2020 года.

«Есть очень большие сомнения, что подлинные цели авторов законопроекта совпадают с заявленными. 99% подобной продукции ввозится в Россию легально. Преступникам ничто не мешает приобретать и регистрировать устройства на подставных лиц. Что касается краж, то покажите мне человека, который поверит, что в полиции по его заявлению поедут искать его смартфон.

Реальная и единственная цель данного законопроекта — ввести очередной скрытый налог. Сто рублей — это немного, но если в стране ежегодно продается 30 миллионов устройств, то это уже три миллиарда. Хорошая синекура для околочиновничьих организаций, которые будут вести эти реестры, и к тому же возможность освоить средства в процессе внедрения платформы», — отметил Юрий Брюквин.