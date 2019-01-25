Китай уверенно вышел на спотовый рынок СПГ Европы

Борис Марцинкевич, , 14:52 — REGNUM

О логистике и чувстве юмора

11 декабря 2018 года в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева на заводе «Ямал-СПГ» была отгружена первая партия готовой продукции с третьей технологической линии, запущенной на год раньше предусмотренных сроков. Случай в мировой истории строительства заводов по сжижению природного газа беспрецедентный, окончание проекта в срок и то всегда считалось серьезным достижением. То, что сумела сделать компания НОВАТЭК серьезное достижение еще и потому, что «Ямал-СПГ» был и остается самым северным газовым заводом в мире — 74-й градус северной широты, невероятно сложные условия для строительства, при котором одновременно с заводом строился аэропорт и морской порт «Сабетта». С выводом завода на полную мощность в 16,5 млн тонн в год доля НОВАТЭКа на мировом рынке приблизилась к 5%, а объем производства СПГ в России увеличился в 2,5 раза — до «Ямал-СПГ» единственным нашим заводом был проект «Сахалин-2» с годовой мощностью 9,6 млн тонн в год. Теперь у России стало два завода, и уже можно констатировать как свершившийся факт — наша страна вошла в мировой рынок СПГ, самый быстро растущий сектор энергетической отрасли.

Арктические газовозы Ямала

Вот только радость становится менее безмятежной, если обратить более пристальное внимание на детали, в которых, как это у него принято, пытается спрятаться дьявол. Доставлять СПГ по Северному морскому пути обычный танкер-газовоз может только и исключительно в кильватере за ледоколом, желательно — за атомным ледоколом. У Росатомфлота их сейчас четыре, а продолжительность СМП неизменна, расстояние между Мурманском и Беринговым проливом как было 5 770 морских миль, так и остается. Специально под проект «Ямал-СПГ» корабелы нескольких стран разработали проект танкеров-газовозов усиленного ледового класса, которому по российской классификации присвоен класс Arc 7, а по международной — «именной» Yamalmax. Дедвейт 85 тысяч тонн, длина почти 300 метров, ширина 50 метров, вместимость танков (криогенных емкостей под СПГ) — 172,6 тысяч кубометров, корпус и двигатель мощностью 45 МВт позволяет проходить по чистому льду толщиной до 2,1 м. Такие суда могут круглый год без ледокольного сопровождения проходить на запад от Сабетты в течение круглого года, и в течение летнего навигационного периода в сторону Азии. Поверим гармонию алгеброй, она в этом случае несложная — плотность СПГ составляет 420 килограмм на кубометр, то есть один Yamalmax принимает на борт 72,5 тысячи тонн СПГ. Если принять, что в течение года технологические линии «Ямал-СПГ» работают с одинаковой нагрузкой, то в месяц завод производит 1,375 млн тонн, что в Yamalmax-ах составляет 19 штук. Исходя из этой несложной арифметикой НОВАТЭК и согласовал календарный график строительства газовозов с южнокорейской судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, на которой был размещен заказ на 15 танкеров-газовозов ледового класса Arc7. Без спешки, аккуратно под каждую новую технологическую линию «Ямал-СПГ» — Yamalmax значительно дороже обычных газовозов, брак тут недопустим. Да и не могут южнокорейские корабелы ускориться — компании этой страны держат 74% мирового рынка строительства таких танкеров, а дальневосточный кораблестроительный завод «Звезда» производство столь сложных судов не освоил.

Доброе слово президента России

Действуя по календарному графику, Daewoo к моменту принятия в эксплуатацию третьей линии «Ямал СПГ» закончил производство и приемные испытания семи судов класса Yamalmax: «Кристофре де Маржери», «Борис Вильницкий», «Федор Липке», «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Владимир Русанов» и «Владимир Визе». Все оставшиеся должны быть сданы заказчику в течение 2019 года — к тому времени, когда и должен был быть завершен выход на полную мощность СПГ-завода. Значит, несмотря на радостные улыбки на лицах участников торжественной церемонии открытия третьей технологической линии «Ямал-СПГ», брови у них были тревожно насуплены — предстояло создать логистическую схему вывоза объемов, на производство которых в этот день перешел завод. Помимо производительности завода, количества танкеров-газовозов и их грузоподъемности, в этом уравнении присутствует и еще одно ограничение, не менее жесткое. Еще в конце 2017-го года, когда проходила церемония открытия первой линии «Ямал-СПГ» присутствовавший на ней Владимир Путин предупредил, что коммерческая деятельность НОВАТЭКа ни при каких обстоятельствах не привела к возникновению конкуренции на европейском газовом рынке, куда приходит трубный газ Газпрома. А с 11 декабря 2018 года менеджерам «Ямал-СПГ» думать предстояло именно о Европе и ее рынке — вывезти весь СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион физически невозможно.

Еврокомиссия спешит на помощь

Ирония судьбы заключается в том, что, если бы не действия Еврокомиссии, логистическая задача для «Ямал-СПГ» не имела бы решения. Но это ведь именно Еврокомиссия с 2008 года прилагала и прилагает максимум усилий для того, чтобы увеличить значимость спотового газового рынка, поощряя любые инициативы в этом направлении. Когда мировые цены нефти подтягивались к 150 долларам за баррель, Газпром получал судебные иски от европейских компаний за упущенную выгоду. Поскольку в долгосрочных контрактах, которые наш газовый концерн подписывал с ними, цена газа была привязана к цене нефти, не раз получалось так, что цены на спотовом рынке действительно оказывались значительно ниже российских долгосрочных — об этой ситуации аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru уже рассказывал. С той поры много воды утекло, ситуация в настоящее время имеет прямо противоположный характер — цены Газпрома последние пару лет стабильно ниже цен спотового рынка в осенне-зимний отопительный сезон. Ямал и Сабетта расположены настолько близко к Северному полюсу, что, судя по всему, былинно-сказочный Дед Мороз согласился подработать внештатным сотрудником «Ямал-СПГ» — во всяком случае, эту версию опровергнуть никому не удастся. Климат и в этом году обеспечил повышенный спрос на природный газ вообще и на СПГ в частности, «Ямал-СПГ» проскакивает по лезвию бритвы — разработанная им схема позволяет решить производственные логистические проблемы, не нарушая ограничения, сделанного Владимиром Путиным. Для ямальского газа сбыт в Европе имеется, при этом ни один из зимних клиентов не претендует на долгосрочные контракты, то есть коммерческие интересы государственного Газпрома не будут нарушены.

Ямальский газ становится «китайским»

Напомним, как выглядит состав акционеров «Ямал-СПГ»: НОВАТЭК — 50,1%; Total — 20%, Petrochina, дочерняя структура государственной CNPC (China National Petroleum Corporation) — 20% и Фонд «Шелкового пути» — 9,9%. Очевидно, что основную нагрузку по сбыту СПГ на спотовом европейском рынке взял на себя именно Total — у французской компании стаж работы на нем значительно больше, многие клиенты сотрудничают с ними по десятку и больше лет. Но «сбросить» на Total всю возросшую нагрузку было бы не разумно — так ситуацию можно было бы довести до того, что Total вынужден был бы сбрасывать цены, а это явно неправильно. Выходить на рынок НОВАТЭКу или его дочерним структурам? Нет, не в этом году — итак уже истерика европейских и американских политиков вокруг реализации проекта «Северный поток-2» достигла невероятного напряжения. И новостные агентства облетела весть, которая свидетельствует о наличии у наших газовых дел мастеров хорошего чувства юмора: «Китай вышел на европейский спотовый рынок СПГ». Да, вот такие у нас теперь в Европе свежие веяния — Petrochina в осенне-зимний период 2018/2019 годов стала продавать СПГ таким компаниям, как Vitol, Trafigura и ВР. Китай, который ждет подведения итогов 2018 года, чтобы, в числе прочего, выяснить, стал ли он импортером СПГ № 1 в мире, обойдя Японию — торгует СПГ. Европа покупает ямальский газ с удовольствием, разве что не мурлыкает — европейским бюргерам тепло и светло, при этом … снижена зависимость от российского газа и от «ужасно-тоталитарного Газпрома»! Просто праздник жизни какой-то — и нам хорошо, и России «плохо». Кто не верит — может проверить Eurostat, его данные расскажут чистую правду.

Китай снова выручает Британию

Дальше всех по нелегкому пути избавления от зависимости от российского газа в этом году удалось продвинуться Великобритании, которой шагать приходится еще и сквозь шторм по имени Brexit. 18 января данные системы отслеживания судов и грузов Kеpler засвидетельствовали маршруты трех танкеров-газовозов: — «Эдуард Толль», Cocrovado LNG и Patris. «Эдуард Толль», вышедший из Сабетты с грузом СПГ, полученным на заводе «Ямал-СПГ», 19 января прибыл на терминал Isle of Grain вблизи Лондона. 20 января там же отшвартовался Cocrovado LNG, на который был перегружен СПГ с ледокольного танкера «Владимир Визе». Patris, получивший СПГ с «Кристофера де Маржери», на регазификационный терминал South Hook прибыл 24 января. И во всех трех случаях — никакого российского газа, все поставки осуществлены Petrochina. Вряд ли эти три поставки будут последними в этом отопительном сезоне — согласно прогнозам синоптиков, к концу января температура воздуха в Лондоне может упасть до минус 1 градуса Цельсия при том, что климатическая норма для этого месяца на юге Соединенного Королевства — плюс 4−5 градусов Цельсия. Могучая коммунистическая держава, Китайская Народная Республика, как и в случае с атомной энергетикой, поддержит Британию и в этом случае, идеи Мао живут и побеждают, как и следовало ожидать. Как некогда говорили жители Одессы: «Вы хотели спотового газу? Его есть у нас».

Экономическая логика выше сиюминутного тренда

О чем нам рассказала вся эта история, кроме как о профессионализме и чувстве юмора менеджеров «Ямал-СПГ»? Да о том, что старая истина о том, что сотрудничество в энергетической сфере было и остается выше сиюминутных политических раскладов. В Австрии есть такая энергетическая компания, как OMV, руководит которой с лета 2015 года Райнер Зеле — человек, до этого шесть лет командовавший немецкой компанией Wintershall. Вся его деятельность направлена на развитие сотрудничества России и Европы, поскольку он действительно профессионал, руководствующийся исключительно логикой здорового человека. России есть, что предложить, у Европы с каждым годом растет потребность в том, что предлагает Россия. К Зеле достаточно часто подступаются европейские журналисты, искренне полагающие, что они задают ему «неудобные» вопросы. Некоторые ответы Зеле хороши настолько, что их впору заносить на скрижали. «Господин Зеле, вы не находите, что, развивая сотрудничество с Газпромом, вы увеличиваете зависимость Европы от российского газа?» Ответ прозвучал несколько парадоксально, но при этом очень точно: «Господин журналист, а вы не хотите поговорить о росте зависимости Газпрома от европейских денег?».

Даже в те годы, когда Западную Европу и СССР разделяли две совершенно разные политические идеологии, наше экономическое сотрудничество приносило обоюдную выгоду. Ничего не изменилось и в наше время: какого бы напряжения не достигала в политической среде Европы, равноправное сотрудничество с Россией в энергетической отрасли Европе не только выгодно, но с каждым годом все более необходимо. На территории Европы истощаются месторождения газа, нефти и угля, доставка которых из любых других уголков планеты неизбежно будет приводить к росту себестоимости товаров, производимых европейской промышленностью. Политики могут произносить сколь угодно грозные речи, настраивать своих избирателей на воинственный лад — люди, отвечающие за энергетическую безопасность, за энергетическую безопасность Европы, найдут разумные способы не замечать всего этого шума и гвалта.