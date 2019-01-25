Названа прибыль компании Samsung SDI за 2018 год

Сеул, , 14:57 — REGNUM Прибыль компании Samsung SDI, которая производит батареи и аккумуляторы для мобильных телефонов, увеличилась на 109,7%, сообщает Maeil Business News Korea.

По сообщению информационного источника, прибыль компании в четвертом квартале 2018 года составила 248,7 млрд вон (~$14,53 млрд), что на 109,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того продажи товаров компании выросли на 33,8% до 2,47 трлн вон (~$144,3 млрд).

Известно, что выручка от продажи аккумуляторов достигла 1,87 трлн вон (~$109,3 млрд), что на 42,6% больше, чем в 2017 году. Продажи электронных материалов также увеличились на 12,2%.

За весь 2018 год продажи товаров компании увеличились на 44,3% достигнув 9,15 трлн вон (~$534,8 млрд), а прибыль на 511,6% до 715 млрд вон (~$41,7 млрд).