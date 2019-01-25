«Магнитка» отчиталась о снижении выплавки стали и чугуна

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:48 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат отчитался о снижении в 2018 году выплавки чугуна и стали. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года производство чугуна снизилось к уровню 2017 года на 3%. На предприятии это объясняют проведением планового капремонта доменной печи №1 и частыми поломками на других доменных печах.

Падение выработки стали в 2018 году составило 7,8%, на комбинате снижение показателя объяснили меньшей загрузкой электродуговых печей на фоне плановых ремонтов оборудования и роста цен на металлический лом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что крупнейшая в мире алмазодобывающая компания — российская АЛРОСА — отчиталась о снижении на 8% годовых объемов продаж алмазов.

Читайте также: АЛРОСА отчиталась о снижении объемов продаж алмазов