В Калужской области за год отремонтировали 25 электроподстанций

Калуга, , 14:41 — REGNUM Ремонтная программа филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» выполнена на 118%. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель компании Наталья Копоня.

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По её словам, в 2018 году калужскими энергетиками отремонтировано около 3250 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжений, произведён ремонт оборудования на 1019 трансформаторных подстанциях 6−10/0,4 кВ, а также 25 подстанциях 35−110 кВ.

Среди крупных питающих центров, отремонтированных в 2018 году, девять подстанций 35−110 кВ, от которых осуществляется электроснабжение потребителей в Дзержинском, Козельском, Думиничском, Людиновском, Боровском, Малоярославецком, Тарусском районах, а также в областном центре и его пригородах. В результате повышена надёжность электроснабжения сотен тысяч калужан, крупных промышленных, сельскохозяйственных, научных и коммунальных предприятий, объектов особой социальной значимости, в частности завода «Ремпутьмаш», крупного карьера по добыче известняка и дробильно-сортировочного завода, управления калужского троллейбуса.

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Кроме того за год энергетиками было расчищено от древесно-кустарниковой растительности 1874 га трасс линий электропередачи. Расширение трасс произведено на площади 491 га.

В 2018 году калужские энергетики полностью завершили реализацию программы по расширению трасс ВЛ 35−110 кВ.

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