РФ вложил почти €2 млрд в модернизацию железных дорог на Кубе

Москва, , 14:28 — REGNUM Россия окажет помощь Кубе в модернизации железнодорожной сети. Как заявил по итогам встречи в Москве заместителем председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом вице-премьер Юрий Борисов, реализуемый совместно проект будет иметь ключевое значение для экономики этой страны.

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По словам Борисова, проект оценивается в два миллиарда евро и рассчитан на семь лет.

«Мы очень хорошо продвинулись по реализации выгодного обеим сторонам проекта по модернизации железнодорожной сети Кубы», — отметил вице-премьер.

Кроме того, добавил Борисов, Россия также будет заниматься модернизацией энергетической отрасли Кубы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октябре 2018 года правительство РФ одобрило проект российско-кубинского межправительственного соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба. Контракт на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной сети этой страны Центральной Америки планировали подписать ООО «РЖД Интернешнл» и Союз железных дорог «Железные дороги Кубы».

Российско-кубинский договор будет действителен в течение 10 лет — до 31 декабря 2028 года. Далее по договоренности сторон договор может быть продлён.

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