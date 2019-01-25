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Еврокомиссия выделит €215 млн на строительство газопровода Дания – Польша

Экономика

Строительство газопровода намечено на 2020 год

Брюссель, 25 января 2019, 14:27 — REGNUM  Европейская комиссия (ЕК) выделит на строительство газопровода между Польшей и Данией €215 млн, сообщает польский газовый оператор Gaz-System.

«ЕК присудила проекту Baltic Pipe в рамках проекта Connecting Europe Facility субсидию на строительные работы — максимальная сумма поддержки составляет около €215 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги будут направлены на строительство морского газопровода между Польшей и Данией, а также на модернизацию польской газотранспортной системы.

Напомним, строительство газопровода Baltic Pipe проектной мощностью 10 млрд кубометров в год намечено на 2020 год, протяженность составит 275 км, он пройдет через территориальные воды Польши и Дании и через шведскую исключительную экономическую зону.

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Газодобыча и транспортировка газа
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