Еврокомиссия выделит €215 млн на строительство газопровода Дания – Польша

Брюссель, , 14:27 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) выделит на строительство газопровода между Польшей и Данией €215 млн, сообщает польский газовый оператор Gaz-System.

«ЕК присудила проекту Baltic Pipe в рамках проекта Connecting Europe Facility субсидию на строительные работы — максимальная сумма поддержки составляет около €215 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги будут направлены на строительство морского газопровода между Польшей и Данией, а также на модернизацию польской газотранспортной системы.

Напомним, строительство газопровода Baltic Pipe проектной мощностью 10 млрд кубометров в год намечено на 2020 год, протяженность составит 275 км, он пройдет через территориальные воды Польши и Дании и через шведскую исключительную экономическую зону.

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