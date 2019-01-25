Сеул, , 14:50 — REGNUM В Южной Корее проведут аналог выставки CES. Об этом, как передает TV Chosun, свидетельствуют данные, предоставленные министерством торговли, промышленности и энергетики.

По данным ведомства, «Korea CES» пройдет в течение четырех дней с 29 января в выставочном центре г. Сеула Dongdaemun Design Plaza.

Как сообщает информационный источник, инициатива проведения данного мероприятия исходила от президента страны.

По предварительным данным, в данной выставке примут участие около 30−40 компаний, как крупных компании так и стартапы.

Известно, что компания Hyundai Motor Group отказалась от участия в выставке, а компания SK Telecom не приняла окончательного решения.

«CES"(International Consumer Electronics Show) — выставка потребительской электроники, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе, поддерживаемая Consumer Electronics Association.