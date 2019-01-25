В 2018 году международные резервы Казахстана снизились на 0,3%

Астана, , 14:24 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Казахстана составили $30,9 млрд, что на 0,3% меньше, чем 1 января 2017 года, сообщили 25 января в пресс-службе Национального банка республики.

В декабре международные резервы республики выросли на 2,5%. С учетом активов Национального фонда в конце декабря международные резервы Казахстана составили $88,6 млрд.

Денежная масса в декабре составила 20,813 трлн тенге ($55,06 млрд), что на 7% больше, чем годом ранее. Объем наличных денег в обращении за год увеличился на 16,1%, до 2,26 трлн тенге ($6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года объем международных резервов в Казахстане составил $87,768 млрд, что на 3,69% больше, чем в октябре 2017 года.

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