Общий госдолг Украины вырос до $78,32 млрд

Киев, , 14:13 — REGNUM По итогам 2018 года совокупный госдолг Украины увеличился на 2,6% до уровня $78,32 млрд. Об этом свидетельствуют опубликованные данные украинского минфина.

В ведомстве отметили, что за последний месяц прошедшего года сумма госдолга увеличилась на $3,56 (по данным ноября показатель составил $74,76 млрд). Общий размер прямого госдолга Украины в декабре был оценен в $67,19 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января украинский политолог Тарас Загородний заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.

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