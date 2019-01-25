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Нацбанк Украины собрал информацию о 80 тыс. заёмщиков

Экономика

С начала года банки обязаны пользоваться реестром

Нацбанк Украины собрал информацию о 80 тыс. заёмщиков
Nick Grapsy
Национальный Банк Украины

Киев, 25 января 2019, 14:17 — REGNUM  Национальный банк Украины создал кредитный реестр, в который внёс данные о примерно 80 тыс. должников, сообщил 24 января ресурс «Финансовый клуб».

В базе данных содержится информация о 53,2 тыс. физлиц и 27,2 тыс. юридических лиц. Сверяясь с базой, украинские банки смогут полнее оценивать кредитные риски.

Реестр заёмщиков был создан летом 2017 года и всё это время наполнялся как банками, так и фондом гарантирования вкладов физических лиц.

«Наполнение базы данных кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и способствует получению добросовестными и добросовестными заемщиками кредитов от банков, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление кредитования», — рассказала директор департамента банковского надзора нацбанка Украины Наталья Дегтярёва.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря лицензиям, выданным национальным банкам, в 2018 году жители Украины вывели за границу свыше $45 млн.

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Банковское дело
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