В 2018 году цены на непродовольственные товары в Казахстане выросли на 6,4%

Астана, , 14:15 — REGNUM В декабре 2018 года инфляция в Казахстане составила 0,7%, годовая инфляция — 5,3%, сообщили 25 января в пресс-службе Национального банка республики со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, на непродовольственные товары — на 6,4%, на платные услуги — на 4,5%. Инфляционные ожидания населения снизились до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года Национальный банк Казахстана сохранил ставку рефинансирования на уровне 9,25%. Базовая ставка также сохранилась на прежнем уровне — 9,25% с коридором ±1%.

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