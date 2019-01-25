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В 2018 году цены на непродовольственные товары в Казахстане выросли на 6,4%

Экономика

Продовольственные товары подорожали на 5,1%

Астана, 25 января 2019, 14:15 — REGNUM  В декабре 2018 года инфляция в Казахстане составила 0,7%, годовая инфляция — 5,3%, сообщили 25 января в пресс-службе Национального банка республики со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, на непродовольственные товары — на 6,4%, на платные услуги — на 4,5%. Инфляционные ожидания населения снизились до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года Национальный банк Казахстана сохранил ставку рефинансирования на уровне 9,25%. Базовая ставка также сохранилась на прежнем уровне — 9,25% с коридором ±1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне

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Экономика Казахстана
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