Официально назначен директор Фонда капремонта Воронежской области

Воронеж, , 14:02 — REGNUM Владимир Левцов официально назначен директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе Фонда.

Фактически Владимир Левцов руководит региональным фондом капремонта уже более года — исполняющим обязанности директора он был назначен в октябре 2017 года. До этого работал директором ГУП Воронежской области «Облкоммунсервис», а еще раньше — занимал различные должности в администрации Левобережного района, в мэрии Воронежа.

С декабря 2015 года до октября 2017 года ФКР Воронежской области руководил Сергей Крючков, пришедший в должность с поста вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству.

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Добавим, что смена руководства фонда совпала с целым рядом скандалов, связанных со срывом сроков ремонта домов. В январе 2018 года в фонд капремонта пришел новый заместитель руководителя — известный в городе следователь Марат Цуроев.

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