Заключительный этап олимпиады «Я профессионал» начнется 26 января

Москва, , 14:02 — REGNUM Заключительный этап олимпиады начнется 26 января и пройдет в формате офлайн на 63 площадках во всех федеральных округах. «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Участники олимпиады могут выбрать территориально удобную им площадку очного этапа. В течение полутора месяцев студенты пройдут испытания по 54 направлениям олимпиады, начиная с арктических технологий и математики в конце января, заканчивая химией и биологией в середине марта.

«Во второй сезон олимпиады в финал вышли студенты из всех федеральных округов. В числе финалистов представители более 700 российских вузов. В этом году стало значительно больше участников состязаний, а также вузов-организаторов проекта и компаний, разрабатывающих олимпиадные задания. Возросший интерес к олимпиаде «Я — профессионал» подтвердил тот факт, что проекты подобного уровня очень позитивно воспринимаются в образовательной среде и предлагают действительно широкие возможности для тех студентов, кто по-настоящему заинтересован в индивидуальной траектории развития, независимо от региона проживания», — сообщил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

Всего в заключительном этапе олимпиады примут участие более 25 тысяч студентов, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года (9865 человек в 2017—2018 учебном году). В этом году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также для молодых людей будет создан профиль в национальной базе «Я —профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Как отметили организаторы олимпиады, больше всего студентов вышло в финальный этап из НИУ ВШЭ (1631 человек), Первого МГМУ им. Сеченова (364 человека), МГУ им. М.В. Ломоносова (354 человек), УРФУ (849 человек) и СПбГУ (684 человека).

28 января начинаются профильные зимние школы для участников олимпиады «Я —профессионал». Это образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских учебных курсов. Посетить зимние школы смогут участники олимпиады, показавшие высокие результаты на отборочном этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем.

24 школы по 46 олимпиадным направлениям пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре в конце января — начале февраля 2019 года. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с выдающимися российскими учеными и представителями лидирующих компаний страны.

Программа каждой школы реализуется совместно вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике —Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике —Банк ВТБ, по ядерной физике —Росатом, а по строительству и материаловедению —Трубная металлургическая компания.

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